Batibouw Academy: ateliers et conférences à gogo

Le secteur de la construction est en constante évolution, si bien qu’il n’est pas toujours facile de s’y retrouver, entre les obligations légales, les nouvelles technologies, les différentes techniques…

A Batibouw, les visiteurs devraient trouver des réponses à leurs questions grâce à la Batibouw Experience, un ensemble de points de conseils et d’inspiration répartis dans les différents palais du salon. L’initiative avait remporté un beau succès lors de l’édition 2022, donc les organisateurs ont décidé cette année de l’enrichir avec des espaces plus grands, plus complets et plus variés.

La « matchmaking » zone du palais 5 permettra par exemple de discuter d’un projet de construction, de rénovation ou de décoration avec différents interlocuteurs, alors que la zone « energy solutions » du palais 7 rassemblera des conseillers spécialisés dans le domaine de l’énergie.