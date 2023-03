«Un comble!», «concurrence déloyale»: des librairies attaquent la Loterie Nationale en justice

Vision Presse va attaquer la Loterie Nationale en justice pour freiner sa stratégie néfaste aux librairies, annonce mercredi cette union professionnelle qui réunit 215 librairies wallonnes et bruxelloises.

La profession a déjà traversé une période difficile en raison de la pandémie de coronavirus et doit maintenant faire face à une augmentation des charges importantes sur les salaires et le coût de l’énergie en raison de l’inflation, rappelle Vision Presse. Et elle se voit maintenant confrontée à un dispositif mis en place par la Loterie Nationale qui a pour « objectif de détourner le joueur des librairies », dénonce l’union professionnelle.

En effet, tout en multipliant constamment l’offre de jeux de hasard sur les canaux digitaux, la Loterie Nationale conditionne la commission variable des libraires à un nombre minimum de joueurs qu’ils dirigeraient vers son application numérique, avance Vision Presse. « L’objectif de l’opérateur public est d’attirer un maximum de joueurs sur son application et de lui proposer des produits uniquement disponibles en digital comme les jeux Woohoo. »

« Un comble ! Dans le nouveau contrat qui lie les points de vente à La Loterie Nationale, il y a la volonté de pousser un maximum de clients qui jouent dans une librairie vers l’application digitale. Sans cela, notre rémunération est réduite au minimum », réagit Walter Agosti, président de l’union professionnelle. « On nous force donc à dire aux clients de ne plus venir acheter en magasin. Cela fait de nombreuses années que la Loterie Nationale fait tout pour récupérer un maximum de clients des libraires », poursuit-il.

Face à cette attitude qui porte un lourd préjudice aux libraires, Vision Presse a donc décidé d’attaquer la Loterie Nationale ainsi que son administrateur-délégué Jannie Haek au pénal pour les jeux Woohoo. « Il est temps de mettre un frein à cette concurrence déloyale d’autant que ces jeux Woohoo sont exploités sans licence ainsi que l’estime la Commission des jeux de hasard dans un avis du 16 novembre 2022 », appuie l’union professionnelle.