Il ne faut pas attendre un sursaut cette année

Economiste chez ING, Charlotte de Montpellier s’est penchée, à la veille de Batibouw, sur le contexte économique actuel de la construction. Un des grands enseignements est que le secteur n’a toujours pas retrouvé son élan depuis la pandémie. « Il est toujours inférieur de 5 % à son niveau d’avant la crise », relève-t-elle. « Force est de constater que la construction est aujourd’hui confrontée à de nombreux vents contraires. Les prix de construction (l’indice Abex, NDLR) ont augmenté en moyenne de plus de 11 % en 2022, soit la plus forte hausse depuis 40 ans. L’indexation automatique des salaires crée une pression supplémentaire sur les constructeurs, entrepreneurs, installateurs et clients finaux. De leur côté, les prix des matériaux ont explosé, de 25, 30, voire parfois 50 %, ce qui a complètement modifié la donne. Ces prix élevés resteront malheureusement de mise en 2023… »