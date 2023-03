Un air sain dans un bâtiment sain, un poste encore trop souvent ignoré

Lorsque l’on construit ou rénove un logement, l’accent est généralement placé sur l’efficacité énergétique et l’isolation. Ces éléments sont incontournables au vu de la hausse des prix de l’énergie et du dérèglement climatique, mais on a parfois tendance à oublier qu’ils sont indissociables d’une bonne ventilation. « La ventilation est souvent vue comme une contrainte légale, un système énergivore qui refroidit la maison, mais, en fait, elle est indispensable », explique Roel Berlaen, responsable communication chez Renson. « L’isolation, de plus en plus importante, rend en effet les bâtiments étanches à l’air. C’est pourquoi il faut prévoir un système pour assurer le renouvellement de l’air intérieur. »

Sans ventilation suffisante, on expose le logement à divers problèmes (humidité, moisissures…) qui nuisent au bâtiment, mais aussi à ses occupants, car un air pollué peut notamment favoriser les allergies et les maladies respiratoires.