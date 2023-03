Voici comment tenter de voyager gratuitement en train dans toute l’Europe

Le concours s’adresse aux citoyens des Etats membres de l’UE qui fêtent leurs 18 ans en 2023, ainsi qu’aux pays hors UE associés au programme Erasmus+ (Islande, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Norvège, Serbie et Turquie).

A partir du 15 mars, les candidats pourront s’inscrire au concours DiscoverEU afin de tenter de gagner ce pass. Ils auront jusqu’au 29 mars. Les 35 000 gagnants pourront voyager gratuitement pendant 30 jours via les trains et certains ferries des 33 pays collaborateurs.

Cependant, les jeunes ne seront pas sélectionnés aléatoirement. Pour valider la candidature, il faudra répondre à un quizz de connaissances générales sur l’Union européenne et sur les initiatives de l’Union en faveur des jeunes. Les participants devront également décrire leur projet de voyage et les gagnants sont invités, en échange, à raconter leur expérience sur les réseaux sociaux ou en faisant un exposé dans leur école ou leur quartier, précise le règlement.

Les candidatures peuvent être déposées individuellement ou en groupe de cinq personnes maximum sur le site europa.eu, à partir du mercredi 15 mars à 12h et jusqu’au mercredi 29 mars à 12h. Et les gagnants recevront leur pass valable entre le 15 juin 2023 et le 30 septembre 2024.