Brian Riemer croit fermement dans les chances d’Anderlecht contre Villarreal: «J’ai confiance dans l’ensemble de mon groupe»

« J’ai beaucoup de respect pour Villarreal », a commenté Riemer. « C’est une équipe avec beaucoup de qualités et d’expérience. Villarreal évolue dans l’un des championnats les plus relevés au monde pour les places en Ligue des champions, ce qui en dit long. C’est une équipe agressive, qui est forte avec le ballon et qui veut dominer. De ce point de vue, ils sont un peu comme nous. Je m’attends donc à un match spectaculaire. »

Après le match contre Villarreal, les Mauve et Blanc joueront dimanche un match de championnat capital à domicile contre le Cercle Bruges, un concurrent direct pour une place dans les barrages européens (places 5 à 8). Cependant, Riemer veut prendre match par match. « Vous ne m’entendrez jamais dire que tel ou tel match est plus important. Je me concentre toujours sur le prochain match, et c’est Villarreal ».

« Je vais aligner l’équipe dans laquelle j’ai le plus de confiance pour obtenir un bon résultat », a conclu Riemer. « Je crois fermement que nous pouvons battre Villarreal, même si cela ne va pas aller de soi. Ce sera une formidable expérience pour mes joueurs de les rencontrer. J’ai confiance dans l’ensemble de mon groupe ».