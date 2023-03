Métro: le trafic interrompu en plein cœur de Bruxelles à cause d’un début d’incendie (photos)

Mauvaise nouvelle à l’heure de pointe. Le trafic est interrompu en plein cœur de Bruxelles à cause d’un début d’incendie. Les lignes 2 et 6 sont concernées entre Arts-Loi et Ossegem.

Les pompiers étaient à pied d’œuvre pour un dégagement de fumée sous une rame de métro à la gare du Midi, a expliqué le porte-parole Walter Derieuw. L’incident est d’origine accidentelle.