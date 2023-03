Wallonie: le gouvernement manque toujours de transparence

À lire aussi Votre commune joue-t-elle le jeu de la transparence? Notre carte interactive

Près de trois ans plus tard toutefois, l’opposition parlementaire reste sur sa faim. La transparence n’est pas systématique, même si Les Engagés reconnaissent que la situation s’est améliorée. Il faut parfois insister, jusqu’à la lettre recommandée à l’Elysette, pour obtenir gain de cause. De l’autre côté de la frontière linguistique, le gouvernement flamand met ses décisions à la disposition de tous via son site internet.

C’est l’article 32 de la Constitution qui ouvre le droit à la consultation des documents administratifs et à la remise de copies. Au sud du pays, la disposition est soutenue par un décret wallon de 1995, qui fait l’objet d’une application à géométrie variable.