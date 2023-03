Acquittements pour l’attaque sur le tarmac de Zaventem: le braquage parfait existe

En 1954, selon le film du réalisateur britannique Alfred Hitchock, Le Crime était presque parfait . En 2023, la cour d’appel de Bruxelles vient de conclure ce mercredi que « le braquage du siècle » commis, le 18 février 2013, sur un avion de la Swiss et un fourgon de la Brink’s par huit individus masqués et armés sur le tarmac de l’aéroport de Bruxelles-National à Zaventem était, lui, bel et bien parfait. Et pour cause, la cour a acquitté tous les prévenus, comme l’avait fait avant elle, en première instance, le tribunal correctionnel. Ce vol d’un montant de 37 millions de diamants et de lingots d’or restera donc à jamais impuni. Une décision de justice qui marque aussi l’échec d’une enquête qui s’était déployée dans toute l’Europe.