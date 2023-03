Björk, la militante environnementaliste, un jour en politique? «Jamais!»

Il y a trente ans, Björk Guomundsdóttir (qui a aujourd’hui 57 ans) a sorti Debut , son premier album. En définitive, alors que la native de Reykjavik s’attendait à en écouler 20.000 exemplaires, elle a totalisé deux millions de ventes. Jusqu’alors, on la connaissait comme cette jeune aux yeux bridés qui chantait dans Sugarcubes, le tout premier groupe islandais dont on avait entendu parler. Or, cet album fut, pour la pop des années 1990, ce que Nevermind de Nirvana a signifié pour le rock : une production qui transformait les codes.