Au Herta Berlin: «Le mercato hivernal était une période agitée»

Dodi Lukebakio, si sur le plan personnel la saison se passe bien, collectivement, c’est plus compliqué pour le Hertha Berlin qui est pleinement impliqué dans la lutte pour le maintien…

La Bundesliga n’a jamais connu une telle situation avec cinq formations qui se tiennent en un seul point dans le fond du classement. En première partie de saison, on a laissé filer trop de points alors que d’autres formations en ont pris. Aujourd’hui, on sait ce qu’on doit faire pour se sortir de là : travailler très dur la semaine et se montrer très efficace le week-end parce qu’on a besoin de points pour se sortir de la zone dangereuse.