Guerre en Ukraine: à Bakhmout, «les Russes veulent faire durer la guerre»

C’est la bataille est la plus longue et la plus meurtrière depuis le début de l’invasion russe en février 2022. Bakhmout, petite ville de 70.000 habitants avant la guerre, est toujours le théâtre de combats acharnés entre l’armée ukrainienne et l’envahisseur. Alors que les ministres de la Défense de l’UE sont réunis à Stockholm pour peaufiner un plan de livraisons à l’Ukraine d’obus et de munitions, sur le terrain, la situation s’envenime pour les soldats de Volodymyr Zelensky.