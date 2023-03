Anderlecht: Dreyer veut profiter de la Conference League pour oublier le championnat

Anders Dreyer entend effacer l’arrière-goût amer de la défaite de dimanche en championnat contre La Gantoise face à l’équipe espagnole. « C’est une bonne chose qu’il y ait directement un match pour rectifier le tir », a déclaré l’ailier danois de 24 ans.

« Nous sommes tout à fait prêts », a assuré Dreyer, la veille du match. « Contre Gand, nous espérions évidemment un meilleur résultat et nous voulions faire mieux. Nous bénéficions là d’une nouvelle chance. Nous devrons être à la hauteur en tant qu’équipe. Je veux apporter ma pierre à l’édifice, comme toujours ».

Arrivé de Midtjylland à la mi-janvier, Dreyer totalisé trois buts et un assist. et espère « devenir encore plus important » dans les semaines à venir. « Je veux dire par là marquer encore plus de buts et faire plus de passes décisives. Entre-temps, je me suis également installé à Bruxelles, ce qui est essentiel pour un footballeur. C’était une très belle soirée lorsque nous avons éliminé Ludogorets au tour précédent dans un stade comble. J’y repense avec plaisir et j’en redemande ».