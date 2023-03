Mars, le mois Simenon

L’écrivain belge Georges Simenon (1903-1989) est mis à l’honneur lors d’un festival dans la Cité ardente du 8 au 11 mars, un événement qui prend naissance à l’initiative de John Simenon, l’un de ses enfants. Cette année 2023 célèbre en effet les 120 ans de la naissance de l’auteur. Simenon est né précisément dans la nuit du 12 au 13 février 1903, au 2e étage du 26 (aujourd’hui 24) rue Léopold à Liège.

Pour l’occasion, plusieurs activités sont proposées : des colloques, des conférences, des rencontres littéraires, une lecture de textes et la projection d’un film. Le but de ces activités est de résumer et mettre en valeur l’œuvre du père du commissaire Maigret sous un prisme théorique et scientifique. Entre les questions de l’adaptation, du style de l’auteur ou encore de la dimension sociologique de son œuvre, les thématiques sont variées.