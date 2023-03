Dodi Lukebakio évoque son avenir chez les Diables rouges: «Domenico Tedesco me connaît assez bien»

Destins croisés. Il y a un peu de quatre ans – le 2 mars 2019 –, Domenico Tedesco et Dodi Lukebakio se croisaient pour la première fois lors d’une rencontre entre Schalke 04 et le Fortuna Düsseldorf. Un affrontement ayant largement tourné à l’avantage de l’ailier belge de 25 ans auteur d’un but et d’une passe décisive pour… Benito Raman lors d’un plantureux succès… 0-4. D’après nos informations, Lukebakio avait tellement frappé fort qu’il aurait suscité l’intérêt du coach allemand pour le rejoindre à Shalcke. Cela ne s’est finalement pas fait. Mais cela ne devrait pas empêcher les deux hommes de se croiser à nouveau. Officiellement en poste depuis le 15 février, Domenico Tedesco dévoilera sa première sélection d’ici quelques jours. Un noyau dans lequel on devrait retrouver l’ancien joueur d’Anderlecht et de Charleroi.

Dodi Lukebakio, dimanche, contre le Bayer Leverkusen, vous avez inscrit votre dixième but en Bundesliga cette saison. Cela fait de vous l’actuel meilleur buteur belge dans les cinq grands championnats…

C’est vrai ? Honnêtement, je ne le savais pas. Est-ce que cela me parle ? Pas vraiment parce que je ne scrute pas tous les classements des buteurs des autres grands championnats. J’essaie de suivre les joueurs belges d’autant que j’en connais quelques-uns personnellement. Mais je ne me compare à personne. Je me concentre sur moi-même et sur mes performances. Mon objectif est toujours le même : m’améliorer en tant que joueur.