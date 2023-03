Olivier Vandecasteele devrait rencontrer l’ambassadeur belge en Iran

La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) s’attend à ce que l’ambassadeur belge en Iran rende visite à Olivier Vandecasteele « dans les prochains jours ». C’est ce qu’elle a déclaré ce mercredi à la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants.

La ministre a rencontré il y a dix jours à Genève son homologue iranien, Hossein Amir-Abdollahian, en marge du Conseil des droits de l’homme à Genève fin février. Elle y a notamment évoqué la situation d’Olivier Vandecasteele. Ce travailleur humanitaire belge, détenu dans une cellule iranienne depuis plus d’un an, a été condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet. La Belgique parle d’un simulacre de procès et soupçonne Olivier Vandecasteele d’être détenu pour obtenir la libération du faux diplomate iranien Assadollah Assadi. Ce dernier est emprisonné dans notre pays après avoir été condamné pour son rôle dans un attentat terroriste déjoué.

Une rencontre critiquée

La ministre MR a été critiquée pour avoir contacté son homologue iranien. Mais cette conversation « ne signifie pas que mes valeurs changent », a-t-elle indiqué à la Chambre mercredi. « Il est plus difficile de faire face à un partenaire avec lequel on n’est pas d’accord et d’engager un dialogue avec lui, que de simplement le dénoncer sur les médias sociaux », a déclaré Mme Lahbib.

Par ailleurs, après le contact bilatéral, M. Vandecasteele pourrait être contacté, a déclaré le ministre. Des objets personnels pourraient également lui être transférés et M. Lahbib s’attend à une visite consulaire dans les prochains jours. Jusqu’à présent, la diplomatie belge sur le terrain n’a reçu qu’une poignée d’autorisations.

M. Lahbib n’a pas pu dire si M. Vandecasteele pourrait être libéré rapidement parce que la Cour constitutionnelle n’a pas finalement annulé l’accord avec l’Iran, ce qui devrait permettre un échange entre M. Vandecasteele et M. Assadi. « Je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je suis réaliste. Je travaille avec la réalité actuelle et j’essaie de le faire libérer le plus vite possible ».