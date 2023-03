Guerre en Ukraine: y a-t-il une chance d’amener un jour Poutine devant les tribunaux?

Il n’y a pas de paix sans justice. De là à traduire Poutine et ses généraux devant un tribunal, il y a une marge. Mais si le droit n’est pas toujours applicable, il ne faut pas pour autant le jeter aux orties, explique le juriste Eric David.

La paix est-elle possible sans la justice ? La question se pose en filigrane de la solution de règlement politique proposée par la Chine dans le contexte de la guerre en Ukraine. Est-il possible d’aller vers l’apaisement en sachant que les fauteurs de troubles pourraient rester impunis ? Autrement dit : y a-t-il une chance d’amener un jour Poutine, son administration et ses généraux devant une juridiction internationale ? Le point avec le juriste Eric David (ULB), auteur d’un récent ouvrage consacré au procès de Nuremberg, publié aux éditions Racine.

Peut-on imaginer de faire la paix en Ukraine sans passer par la « case Justice » ?