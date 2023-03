Un effet Delhaize? Non, la franchise n’est pas la panacée pour toutes les chaînes de supermarchés

Ce mercredi, l’écrasante majorité des 128 supermarchés intégrés de Delhaize a encore gardé portes closes. Il y souffle toujours la colère suscitée par la volonté exprimée mardi par la direction de confier la gestion de tous ces magasins à des affiliés indépendants. La portée de cette annonce inattendue et percutante dépasse le cercle des grandes surfaces, des travailleurs et des clients concernés, tant ce geste vers une franchisation massive est fort. « C’est un cas d’école qui propulse la grande distribution belge dans son ère 3.0 », n’hésite d’ailleurs pas à commenter Pierre-Alexandre Billiet, patron de Gondola, plateforme pour le commerce et la consommation. Selon lui, « on entre en effet dans une autre manière de faire du commerce en passant du métier d’exploitation de magasins à celui d’animation d’un réseau de franchisés, dans un petit pays complexe avec des charges élevées sur le travail ».