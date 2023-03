Turquie: Kemal Kiliçdaroglu, l’anti-Erdogan

L’homme a été présenté comme le candidat de l’opposition, une alliance hétéroclite de six partis, allant de la droite nationaliste aux kémalistes du CHP. Souvent moqué pour son manque de charisme, Kemal Kiliçdaroglu veut se présenter en rassembleur.

Correspondante à Istanbul

Je ne suis pas le candidat. Le candidat, c’est nous tous ». Alors qu’il vient d’être désigné candidat de l’opposition à la prochaine élection présidentielle turque, Kemal Kiliçdaroglu met les choses au clair : pas question de se mettre en avant et de mener campagne seul. Le 14 mai prochain en ligne de mire, c’est lui et tous les chefs de parti derrière lui qui vont mener campagne contre Recep Tayyip Erdogan et son régime présidentiel.