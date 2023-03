Podcast – Pourquoi le dossier des émissions d’azote paralyse le gouvernement flamand

Le gouvernement flamand est en crise, la faute au dossier explosif des émissions d’azote. Ce vendredi, le ministre-président Jan Jambon tentera ce qui ressemble à une réunion de la dernière chance pour ramener le CD&V dans le même bateau que ses partenaires de majorité, N-VA et Open VLD. C’est une histoire qui mêle lisier de porc, normes environnementales, subsides européens et surtout stratégie préélectorale. On a appelé Bernard Demonty du service politique pour qu’il nous la raconte.

