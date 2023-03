Paris-Nice: Tadej Pogacar soulève le vent de la révolte

Une claque, un uppercut, on pourrait citer tous les synonymes de la gifle pour décrire la prestation de Tadej Pogacar face à son bourreau du Tour de France, Jonas Vingegaard. Car si le commun des observateurs dira qu’on n’est qu’au mois de mars et que le Tour est encore loin, ce revers cinglant va laisser des traces chez le Danois, qui a en plus mal couru, qui a affiché tous les défauts d’un champion peu sûr de lui.

Une équipe Jumbo pas assez montagnarde

Premier élément, son équipe, tellement encensée le week-end précédent sur les classiques, puis critiquée, à raison, aux Strade Bianche dans le chef du duo Valter-Benoot, puis à nouveau félicitée, mardi, au terme du contre-la-montre par équipes. Une correction s’impose par rapport aux superlatifs : il aurait été déshonorant pour Jumbo de ne pas remporter ce chrono vu le matériel humain mis en place. Et cette victoire ne fut pas une humiliation pour l’opposition qui s’est même permise de prendre le maillot jaune avec Cort Nielsen. Ce point de détail a son importance, car mercredi, alors qu’elle ne devait pas faire la course ni défendre un maillot, Jumbo-Visma s’est liquéfiée dans les bosses, en particulier la dernière. L’équipe néerlandaise a emmené une sélection de rouleurs en négligeant les montagnards. Une erreur qui s’est payée cash mercredi dans une étape de transition. Une erreur qui risque de coûter beaucoup plus cher samedi et dimanche.