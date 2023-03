Le Standard champion de la stabilité: les Rouches n’ont plus quitté le top 8 depuis six mois

En vingt jours de temps, le Standard a soufflé le (très) chaud et le (très) froid, offrant à ses supporters, lors de ses deux dernières sorties à domicile, deux visages diamétralement différents. Affligeant et sans la moindre énergie le 12 février face à Courtrai, avec une défaite 0-2 à la clé, conquérant et ultra-dominateur samedi contre Westerlo (2-0), livrant à l’arrivée ce qui était sans doute le pire match de sa saison et le meilleur.

Cette irrégularité n’est pas neuve. À Sclessin, où l’euphorie guette rapidement, elle semble inscrite dans les gènes. Comme lorsque, durant la première moitié de saison, le Standard s’était incliné 0-2 contre son voisin du RFC Seraing (0-2) juste après un 3-0 signé face au FC Bruges, ou lorsqu’il n’avait rien pu opposer à Malines (défaite 2-0) dans la foulée d’une victoire expéditive face à l’Antwerp (3-0). Ou, dans l’autre sens, lorsqu’il avait dominé l’Union 2-4 au stade Duden six jours après avoir trébuché à Sclessin contre Courtrai.