Déchets: la Wallonie s’attaque aux chewing-gums et aux mégots

Le gouvernement wallon pourra imposer aux cigarettiers et aux producteurs de chewing-gums de financer les politiques de propreté publique pour combattre les fléaux des mégots et des taches collantes.

C’est un projet de décret particulièrement dodu que les députés wallons ont approuvé ce mercredi en fin de journée. Cent quatre-vingt pages bien tassées qui transposent six directives européennes relatives à l’économie circulaire et aux déchets pour laquelle la Wallonie accuse déjà un sérieux retard et risque les foudres de la Commission. De 2 à 20 millions d’euros d’amende pour chacune des trois directives concernées : pas sûr que la Région puisse se payer ce luxe par le temps qui courent. Le texte porté par la ministre de l’Environnement Céline Tellier (Ecolo) met le droit wallon d’équerre avec les obligations européennes. Mais parfois il choisit d’aller un cran plus loin.