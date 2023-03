L’Union avec ou sans Teddy Teuma à Berlin? «Le choix sera difficile à effectuer», avoue Karel Geraerts

La question est sur toutes les lèvres : Teddy Teuma commencera-t-il, oui ou non, la rencontre ? Le capitaine saint-gillois était, pour rappel, sorti blessé au mollet après une grosse demi-heure de jeu face à Eupen ce week-end. « Il va faire l’entraînement avec nous et on verra ensuite ce qu’il en est au niveau de son mollet », a expliqué Karel Geraerts ce mercredi en début de soirée depuis le stade de Berlin. « C’est évidemment un choix difficile à effectuer. Dans un sens, vous aimeriez l’avoir avec vous. Mais dans l’autre sens, il y a Genk dimanche et encore le match retour contre Berlin la semaine prochaine. » Le cas échéant, deux options s’offriront au coach saint-gillois : Oussama El Azzouzi ou Cameron Puertas. Le premier, au jeu plus défensif, pourrait avoir la préséance dans le chaudron berlinois.

Un stade que le T1 saint-gillois retrouve avec plaisir. « Je suis content de revenir. Il y a toujours une très belle ambiance ici. Par contre, je sais que l’adversaire nous connaît désormais mieux que la première fois. »

Un adversaire qui n’a perdu qu’une seule fois à domicile depuis le mois de février 2022. C’était face… à l’USG ! Ce que n’a pas oublié Urs Fischer, l’entraîneur berlinois. « Les deux premiers matches face à l’Union Saint-Gilloise nous ont montré que ce sera difficile ce jeudi », a-t-il expliqué en conférence de presse. « Nous avons vraiment dû lutter chez nous la dernière fois. Ils jouaient défensivement, rapidement en profondeur et nous avions eu difficile à nous créer des occasions. Ils sont bien organisés et compacts, un peu comme nous. »