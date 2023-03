8 mars: pourquoi les femmes se battent encore aujourd’hui pour leurs droits?

Entre l’écart salarial, l’absence de parité femmes-hommes au Parlement et les discriminations, le combat des femmes reste d’actualité. Les revendications qu’elles expriment concernent notamment les niveaux politique, social et législatif. Mais que revendiquent les femmes, 50 ans après l’officialisation de cette journée ?

Au début du 20e siècle, les luttes ouvrières et les manifestations de femmes en Europe et aux Etats-Unis démarrent. Elles réclament le droit de vote, des conditions de travail équitables et aussi l’égalité entre les hommes et les femmes.

La création d’une « Journée internationale des femmes » est proposée pour la première fois en 1909, lors de la conférence internationale des femmes socialistes aux Etats-Unis.