Plan de relance européen: une faille pointée dans le contrôle des projet financés

Il manque d’un mécanisme de contrôle efficace autour des projets financés par la Facilité pour la reprise et la résilience, dont le versement des fonds n’est pas subordonné au respect des règles nationales et européennes, s’inquiète mercredi la Cour des comptes européenne dans un nouveau rapport.

Les auditeurs de l’UE se sont penchés sur l’enveloppe imaginée par l’UE en 2020, un instrument temporaire et spécifique qui s’ajoute au budget pluriannuel et est destiné à aider les Etats membres à se relever de la pandémie de coronavirus. La Facilité, qui est financée par des emprunts de la Commission sur les marchés financiers, met 724 milliards d’euros à disposition des Vingt-Sept, dont 338 milliards de subventions. Cette manne doit financer jusque fin 2026 des investissements « de relance », dont une bonne partie, dans chaque Etat membre, doit être axée sur les transitions verte et numérique.