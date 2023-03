Ligue des champions: le Bayern Munich élimine une décevante équipe du PSG (2-0)

La saison s’annonce très longue au PSG, éliminé de la Ligue des champions dès les huitièmes de finale des œuvres d’un Bayern Munich qui aura su faire ce que les Parisiens ne sont jamais parvenus à réaliser, à savoir trouver le chemin des filets tant à l’aller qu’au retour.

Contrairement au match à Paris, Mbappé n’aura jamais su dynamiser le retour à Munich. Impossible dans cette situation de sauver une équipe qui, de surcroît, aura commis une grave erreur défensive, permettant à Choupo-Moting, un ancien de la maison parisienne, à l’instar de Coman décisif à l’aller, de faire la différence.

Gnabry a participé au festival en inscrivant le second et dernier goal du match retour. Voici donc le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions. De son côté, le PSG tombe à nouveau de haut. Les saisons se suivent et se ressemblent…