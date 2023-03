Géorgie: forte opposition à un projet qui vise à répertorier les «agents de l’étranger»

Un projet de loi liberticide provoque des manifestations de masse à Tbilissi. Et évoque furieusement une loi russe constamment durcie.

Non à la loi russe ». Pour la deuxième journée consécutive, l’avenue Roustavéli, au cœur de Tbilissi, est prise d’assaut par les manifestants. En cause, le controversé projet de loi sur les « agents de l’étranger » adopté en première lecture au Parlement ce mardi. Soutenu par le Rêve géorgien, seul parti au gouvernement, il vise à obliger les organisations qui reçoivent plus de 20 % de leur financement de l’étranger à s’enregistrer comme « agents de l’étranger », sous peine d’amendes.

Le projet de loi, qui menace l’indépendance des médias et des ONG, « ressemble à s’y méprendre aux lois sur les agents étrangers qui ont été adoptées de manière croissante par la Russie depuis une dizaine d’années (2012, NDLR) », détaille Laeticia Spetschinsky, chargée de cours à l’UCLouvain et docteure en relations internationales.