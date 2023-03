Scott Parker n’était pas taillé pour le Club de Bruges

L’image est forte et reflète le marasme dans lequel le Club de Bruges est englué depuis de nombreuses semaines. Au cœur de l’aéroport de Lisbonne, et après la débâcle vécue à Benfica la veille (5-1), Scott Parker est assis tout seul, le regard dans le vide. Autour de lui, des passagers en transit mais aucun joueur ni membre de la direction. La fracture est totale et présage de ce que tout le monde a déjà compris. L’Anglais vit ses dernières heures dans la peau de l’entraîneur d’une formation qu’il n’a jamais réussi à cerner.

Pire, sa manière de prendre tout de haut a souvent fait grincer des dents dans l’imposant complexe d’entraînement. Buté dans ses idées et peu enclin à tenir compte de la réalité de notre championnat, il a davantage axé son attention sur l’obligation de le nommer « Boss » plutôt que de tenir compte des spécificités du large noyau mis à sa disposition.