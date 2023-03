Migration: beaucoup de sujets sur la table des ministres européens

Voici tout juste un mois, les chefs d’Etat et de gouvernement actaient, au terme de plusieurs heures de discussion, leur volonté de « mesures opérationnelles immédiates » en matière de migration. Toutes les dimensions de la question étaient mentionnées dans les conclusions : du contrôle des frontières extérieures à la gestion des mouvements intérieurs, en passant par les retours et la coopération avec les pays tiers… « On est tous convaincus qu’il n’y a pas une mesure miracle, soulignait Charles Michel, à l’issue du sommet. Mais les conclusions adoptées sont, pour un Conseil européen, particulièrement opérationnelles : on identifie un paquet d’actions sur lesquelles nous devons travailler pour pouvoir reprendre le contrôle des flux migratoires. » Et le président du Conseil européen de s’engager : « Nous ferons le point, de manière régulière, sur l’état d’avancement des mesures. »