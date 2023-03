La N-VA et le CD&V veulent un «examen de nationalité» pour ceux qui souhaitent devenir Belges

Monsieur Demon n’est pas là ? », a théâtralement demandé Théo Francken (N-VA) ce mercredi en commission Justice avant que celle-ci se penche sur des propositions de lois assez similaires que portent le député CD&V et lui-même. « J’étais un peu jaloux parce qu’avec sa proposition de loi, plus récente que la mienne, il a eu beaucoup plus d’échos que moi… Il s’en vante partout, mais quand c’est présenté en commission, il est absent ? » Ces députés voudraient modifier le code de la nationalité belge afin de conditionner l’acquisition de celle-ci à la réussite d’un examen obligatoire « qui permettra de déterminer si les candidats à la nationalité belge présentent un lien suffisant avec notre pays et s’ils possèdent une bonne connaissance de notre société », précise la proposition CD&V.