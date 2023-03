Une soirée européenne de gala pour Anderlecht contre Villarreal? Pourquoi les Mauves ont tout intérêt d’en profiter

Anderlecht pourrait disputer, ce jeudi, son dernier match européen au parc Astrid avant un an et demi. La réception du Cercle sera capitale dimanche, mais Brian Riemer promet de ne pas calculer. Il veut voir le RSCA tout donner !

Sacrifier ce huitième de finale aller contre Villarreal à trois jours d’un duel capital contre le Cercle dans la perspective d’une éventuelle qualification pour les play-offs 2 ? Et d’un très hypothétique ticket européen en fin de saison ? Tirer un trait sur l’Europe pour l’Europe ? Brian Riemer a balayé ce paradoxe d’un revers de la main, à l’heure de préfacer la première manche face au sous-marin jaune, ce jeudi (18h45) au parc Astrid.

« Toute équipe jouant l’Europe doit gérer au mieux son calendrier, mais je ne dirai jamais qu’un match est plus important qu’un autre », a assuré l’entraîneur anderlechtois. « Le match suivant, en l’occurrence celui contre Villarreal, est le plus important. Nous tiendrons évidemment compte de la condition physique des joueurs. Mais l’équipe espagnole et le Cercle sont deux adversaires très différents. Je n’aurais donc de toute façon pas aligné la même équipe jeudi et dimanche. Quoi qu’il en soit, je titulariserai contre Villarreal le onze que j’estime être le plus fort pour ce match. »