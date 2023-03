visapourlaflandre: Les résistants, ces héros

La résistance en 40-45, angle mort de l’histoire flamande ? L’historien Dany Neudt a décidé de poster chaque matin des photos de résistants avec une petite biographie de 180 signes sur Twitter et Facebook. Son geste a suscité un flot de témoignages, l’écriture de six nouvelles, des cafés de la résistance et une opération « Héros de la résistance » qui culminera le 8 mai. Un appel est lancé aux Francophones.

Juliette Herman. Orpheline. Professeure. Années 30 : Comité mondial Femmes contre la Guerre et le Fascisme (CMF). Résistance à partir de mai 40. Mai 41 : organise une manifestation des femmes. Arrestation. Déportation aux camps de détention Krefeld, Jawor et Görlitz. Meurt le 12 février 45. 38 ans. #heldenvanhetverzet. » Voici le petit texte de 180 signes accompagné de la photo noir et blanc d’une très jolie jeune femme, assise dans un pré, un verre à la main, posté ce mercredi 8 mars à 8h sur les comptes Twitter et Facebook de Dany Neudt.