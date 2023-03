Grève dans le secteur public: le point sur les perturbations à la SNCB

En raison de la grève annoncée pour l’ensemble du secteur public, la circulation des trains sera fortement perturbée jeudi (9 mars) à partir de 22h00 et vendredi (10 mars) toute la journée, annonce la SNCB mercredi.

Le réseau ferroviaire sera à l’arrêt dans la plus grande partie des provinces de Namur et de Luxembourg, mais aussi sur toute une partie du Brabant wallon (Ottignies) ainsi qu’entre Liège et Huy.

Un tiers des trains circulera dans le reste du pays. Un train IC (reliant les principales villes) sur deux sera en service. Un train S (offre suburbaine) et un train L (offre omnibus) sur trois rouleront. Quant aux trains P (heures de pointe), ils ne circuleront pratiquement pas. Plusieurs gares du pays ne seront que très peu desservies, voire pas du tout.

Dans les provinces qui le permettent, la SNCB prévoit un service de trains alternatif sur base du personnel opérationnel malgré la grève. Les perturbations seront donc plus ou moins importantes selon la province.

La SNCB recommande aux voyageurs de planifier leur trajet avant de se rendre en gare et, le cas échéant, de télétravailler ou de chercher une alternative de transport.