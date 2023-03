La lutte contre la traite des êtres humains affronte un paradoxe: des victimes qui «ne jouent pas le jeu»

Pour plusieurs motifs, les structures qui accompagnent les victimes de traite et de trafic d’êtres humains sont confrontées à un public fuyant. C’est l’une des grandes conclusions du rapport de la commission spéciale à la Chambre.

Quatre-vingts pages, 34 recommandations à l’issue d’une septantaine d’auditions : Jean-Michel Chaumont (professeur à l’UCLouvain) et Klaus Vanhoutte (directeur de Payoke, un des trois centres d’accueil), les deux experts nommés par la commission spéciale sur la traite et le trafic d’êtres humains (TEH) ont présenté leur rapport ce mercredi. « Ce rapport qui se fonde sur deux analyses, l’une sociologique et l’autre statistique, constituera le document de base devant permettre aux députés d’aboutir à un cahier de recommandations ambitieux avant la fin de l’été », cadre le président (PS) de cette commission spéciale, Khalil Aouasti.