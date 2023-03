Ligue des champions: décevant, le PSG n’y arrive toujours pas

Comme l’an dernier, les Parisiens échouent en huitième de finale de la Ligue des Champions. Mbappé et Cie se sont éteints en deuxième mi-temps et laissent une qualification méritée au Bayern (2-0).

À l’aller, Paris n’a existé qu’une vingtaine de minutes, quand Mbappé est monté au jeu ; à l’Allianz Arena, il a duré une mi-temps, malgré Mbappé, malgré Messi, plutôt discrets – euphémisme –, même dans les meilleurs moments des Français. Toujours indécis – et en fin de contrat –, Messi a peut-être lui aussi salué la Ligue des champions. Définitivement s’il opte pour la Floride ou un retour aux sources à Newell’s Old Boys. En tout cas, son rêve, et par rebond celui du Qatar, de remporter la C1 avec Paris n’aura pas passé l’hiver. Comme trop souvent pour le PSG…