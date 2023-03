Frappes russes massives en Ukraine: des explosions retentissent à Kiev

Explosions dans le quartier Holosiivskyi de la capitale. Tous les services se rendent sur place », a déclaré M. Klitschko sur les réseaux sociaux, en faisant référence à un quartier du sud de la ville.

Des bombardements russes ont ciblé les régions de Kharkiv et Odessa, dans l’est et le sud de l’Ukraine, ont annoncé jeudi des responsables locaux. « L’ennemi a effectué une quinzaine de frappes sur la ville et la région » de Kharkiv, a déclaré le gouverneur régional.