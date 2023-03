Le chanteur Marcel Amont est décédé

Marcel Amont, chanteur français bondissant et show-man fantaisiste, connu pour de nombreux tubes qui ont traversé le temps comme « Bleu, blanc, blond », est décédé mercredi à l’âge de 93 ans, selon un communiqué de sa famille transmis à l’AFP.

« Lorsque l’idée de monter sur les planches s’est précisée en moi, j’ai voulu devenir un comédien de la chanson », confiait en 1989 le chanteur connu pour son entrain et sa drôlerie.

Pour lui, la chanson se vivait au music-hall : « Ma vie, c’est la scène ». Il s’entoure de danseurs, de choristes et d’écrans géants. Ses concerts, entre récital et one man show, sont ponctués de sketches.

Le début des années 70 marque le point culminant de sa carrière : un disque d’or en 1971 (« L’amour ça passe le temps »), un Olympia triomphal et une émission de télé, « Amont-Tour », où il se produit avec choristes et danseuses.

Il s’essaie à la comédie musicale avec « Pourquoi tu chanterais pas ? » (1975), dont il dit que « la critique a été bonne mais personne n’est venu ». Très vite, il se fait acteur, avec un petit rôle aux côtés de Brigitte Bardot dans « La mariée était trop belle » (1956), mais sa carrière cinématographique sera limitée.