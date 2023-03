Vaste opération antidrogue: près de 3.000 suspects identifiés

Il y a deux ans, jour pour jour, le 9 mars 2021, la police et le parquet menaient la plus grande action judiciaire et policière de l’histoire de la Belgique, dans la foulée du décodage de messages cryptés provenant du réseau de cryptophones criminel SKY ECC. Des perquisitions étaient menées dans près de 200 endroits en Belgique.

Le décodage d’un milliard de messages cryptés provenant du réseau de cryptophones criminel SKY ECC a permis, en deux ans, de lancer 526 affaires et d’identifier près de 3.000 suspects, annoncent jeudi dans un communiqué les ministres de la Justice, Vincent Van Quickenborne, et de l’Intérieur, Annelies Verlinden. En outre, des peines ont déjà été prononcées dans 344 affaires individuelles, représentant 1.125 années d’emprisonnement.

Il est rapidement apparu qu’il existait jusque dans la police et le monde judiciaire des personnes corrompues par le crime organisé. La police et le parquet ont ouvert des dossiers dans lesquels des employés logistiques et administratifs du port d’Anvers, des membres du personnel de sociétés d’armateurs, des agents de surveillance, des importateurs, des propriétaires de hangars portuaires, des avocats, des douaniers, des officiers de police et même un employé du parquet figuraient parmi les suspects.