Kylian Mbappé: «Gagner le championnat, puis on verra...»

Considérés comme les deux meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé et Lionel Messi ne sont pas parvenus à trouver la faille pour le PSG dans une défense munichoise très bien en place, mercredi soir en huitième de finale retour de la Ligue des champions.

Attendus comme sauveurs d’un Paris SG battu à l’aller dans son Parc des Princes (1-0), ni Kylian Mbappé, ni Lionel Messi n’ont réussi à briller mercredi soir pour tenter d’arracher la qualification pour les quarts dans la compétition reine du football européen. La confiance affichée par le jeune Parisien au diapason de ses coéquipiers dans les jours qui ont précédé le match retour à Munich n’a donc pas été suivie de fait sur le terrain…

Furieux au moment de quitter le terrain, c’est ensuite un Kylian Mbappé dépité qui s’est présenté face à la presse. « Lors de ma première conférence de presse de la saison en Ligue des champions, j’avais dit qu’on allait faire notre maximum dans cette compétition. Et la vérité, c’est que notre maximum, c’est ça… Quand on regarde l’état des deux équipes, on se rend compte qu’il n’a pas manqué grand-chose au PSG lors de ces deux rencontres. Désormais, on va se remettre en question et retourner à notre quotidien, le championnat. Je suis forcément très déçu, mais c’est comme ça, il faut essayer de passer à autre chose. On a perdu contre une grande équipe ce soir, à nous de tout faire pour remporter la Ligue 1. C’est tout ce qui m’importe désormais : gagner ce championnat, et après on verra… »