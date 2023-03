La presse internationale n'épargne pas le PSG après son élimination en Ligue des champions

La prestation du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich en huitièmes de finale de Ligue des champions a fait couler pas mal d’encre. Si la presse anglaise et italienne s’est plutôt focalisée sur l’élimination de Tottenham au profit de l’AC Milan, les médias français et espagnols, eux, s’en sont donnés à cœur joie…

« Paris sans génies », tel était le titre de l’Équipe, le quotidien sportif de référence dans l’Hexagone, qui y allait de son petit jeu de mot pour illustrer cette nouvelle désillusion. « Kylian Mbappé devait changer le cours de l’histoire de ce huitième de finale. Mais mercredi soir, il n’a jamais donné le sentiment de pouvoir porter le Paris Saint-Germain. Lionel Messi, à l’avenir incertain, a peut-être disputé son dernier match européen avec le club. Raté », écrit notamment le journal français à propos du club francilien, qui « n’a jamais vraiment donné l’impression d’être en mesure de renverser la situation. » Toujours selon l’Équipe, « les limites actuelles de l’effectif ont été exposées et la deuxième période a illustré la passivité de l’équipe. » Au final, c’est donc une élimination méritée, qui « augure une fin de saison dénuée d’intérêt sportif. En coulisses, la position de Christophe Galtier est fragilisée et l’effectif devra être reconfiguré. »

Le Parisien, de son côté, estime que « le PSG a laissé passer sa chance en première période face à un Bayern qu’il a trouvé apeuré jusqu’à la pause. Au final, Paris ne méritait pas mieux. » Le journal de la capitale n’hésite à pointer du doigt un nom, et pas des moindres : Kylian Mbappé. « Un peu trop seul en attaque et pas dans un grand soir, le meilleur buteur parisien qui incarnait l’espoir de tout le peuple parisien n’a, cette fois, pas réussi à sauver la mise. » Toutefois, si le champion du monde 2018 n’a pu empêcher une nouvelle désillusion parisienne, le quotidien affirme qu’il a toujours les clés de l’avenir du club. « L’élimination en Ligue des champions face au Bayern Munich replonge le PSG dans une situation qu’il a maintes fois connu. L’avenir du club et de ses dirigeants repose plus que jamais sur les décisions de Kylian Mbappé. »

Du côté espagnol, la presse n’a pas non plus été tendre envers les Parisiens. Sur sa une, Sport n’hésite pas à mettre l’accent sur « l’échec » du PSG. Le quotidien va même jusqu’à rappeler chaque élimination parisienne en Ligue des champions depuis la saison 2012-2013, accompagné à chaque fois d’une photo et des pertes financières conséquentes à chacune de ces sorties.

Mundo Deportivo parle quant à lui du « fiasco parisien ». Le quotidien espagnol lance quelques attaques frontales à Kylian Mbappé, avançant qu’il devait certainement « regretter d’avoir refusé de signer au Real Madrid, préférant les millions plutôt qu’un nouveau défi. » « Il n’a pas d’excuse, il n’a pas été à la hauteur, tout simplement. Désormais, il va devoir regarder la Ligue des champions depuis son canapé. Et peut-être regarder le Real Madrid soulever le trophée à la fin… L’appel d’Emmanuel Macron pour que Mbappé plante Florentino Perez n’aura finalement pas servi l’objectif vital du club de nouveaux riches. » Mais le jeune Français n’est pas le seul à être ciblé par le journal espagnol : Lionel Messi en prend également pour son grade. « San lui, le Barça ne fait pas le poids en Europe. Mais sans le Barça, Messi accumule les déceptions. À Paris, il fait très froid. Au contraire de Miami ou de Rosario… »