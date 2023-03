La Belgique doit rejoindre l’alliance des pays pour un moratoire sur l’exploitation minière des fonds marins

Dans la lutte essentielle contre le changement climatique et la destruction de la biodiversité, un allié a été trop souvent négligé : l’océan. L’océan joue un rôle crucial de régulateur du climat en régulant à 95 % l’excès de chaleur dans l’atmosphère et séquestrant en moyenne 38 % des gaz à effet de serre émis chaque année. Il abrite également d’innombrables espèces, et il est responsable de la production de plus de la moitié de l’oxygène disponible sur Terre.

Nous commençons à peine à mesurer son rôle mais nous ne pouvons que constater que partout, la santé des écosystèmes marins se dégrade – le réchauffement climatique étant la menace numéro un : augmentation de la température, élévation du niveau de la mer, acidification des eaux ou encore modification des courants océaniques. Ces changements ont déjà des impacts dramatiques. Pourtant, cet allié essentiel que l’on commence tout juste à découvrir est aujourd’hui menacé par une nouvelle industrie : l’exploitation minière des fonds marins.

L’océan profond : la dernière frontière

L’exploitation minière des fonds marins consiste à extraire des minerais rares tels que le cobalt, le cuivre, le nickel ou le manganèse, principalement utilisés dans la fabrication de batteries, dans la zone océanique au-delà de 200 mètres de profondeur. À lire aussi 2022: l’année pour mettre fin au déclin de la santé des océans

Or, l’océan profond constitue le plus large habitat sur terre mais aussi le moins connu : avec moins de 5 % des fonds marins ayant été cartographiés et 20 % explorés, nous connaissons mieux la surface de la Lune que le fond de l’océan. Chaque nouvelle expédition dans les Abysses amène à son lot de découvertes scientifiques.

La communauté scientifique internationale appelle à l’instauration d’un moratoire international sur cette industrie naissante en raison du caractère global et irréversible de ses impacts.

Parmi ces impacts : la destruction des écosystèmes et de la biodiversité, le relâchement de panaches de sédiments qui impacterait l’ensemble de la chaîne alimentaire océanique ; mais également la perturbation de la fonction de puits de carbone de l’océan et les risques de libération carbone.

Pour toutes ces raisons, mais également à cause du manque de connaissances scientifiques sur les écosystèmes abyssaux, les scientifiques appellent à faire prévaloir le principe de précaution et imposer un moratoire international à l’Autorité Internationale des Fonds Marins (AIFM) ; dont la Belgique est Etat membre.

Démarrage possible à l’échelle industrielle en juillet 2023

En juin 2021, l’entreprise minière The Metals Company et l’Etat insulaire du Pacifique Nauru ont déclenché la loi dite « des deux ans » à l’Autorité Internationale des Fonds Marins. Cette loi, une fois activée, établit un compte à rebours de deux ans avant la délivrance des premiers contrats d’exploitation minière des fonds marins.

En raison de l’activation de cette loi, l’exploitation de l’océan profond pourrait démarrer à l’échelle globale et industrielle en juillet 2023, soit dans moins de cinq mois ; ce, qu’il y ait un cadre réglementaire rigoureux ou non. À lire aussi Après près de 15 ans de négociations, le monde s’accorde pour mieux protéger les océans

Ces contrats pourront être délivrés à toute entreprise minière qui en fait la demande, et seront délivrés sur l’ébauche la plus récente du code minier. Or, les rapports scientifiques établissent une durée minimale de 10 à 30 ans nécessaires à la recherche, afin d’avoir assez de données pour évaluer l’ensemble des impacts de l’exploitation minière ainsi que l’échelle à laquelle ils se produiront.

L’entreprise The Metals Company a déjà fait savoir publiquement qu’elle ferait la demande de ce contrat entre juillet et décembre 2023. L’accélération du calendrier politique forcé par cette dernière a conduit de nombreux Etats à s’opposer au début de cette exploitation, comme la communauté scientifique internationale le recommande.

Des Etats aux entreprises, en passant par les institutions européennes et financières

En juin 2022, les Etats du Pacifique (Fidji, Samoa, Palau et Etats fédérés de Micronésie), qui seraient les premiers directement impactés par les conséquences de l’exploitation minière, ont été les premiers à se prononcer pour l’instauration du moratoire dans les eaux territoriales.

Entre juin et novembre 2022, 8 autres Etats se sont positionnés en faveur du moratoire ou d’une pause de précaution : le Chili, le Costa Rica, l’Equateur, la Nouvelle-Zélande, le Panama, l’Allemagne, l’Espagne et la France, qui a annoncé l’interdiction complète de cette industrie dans les eaux françaises (lire aussi). En février 2023, le Canada a également annoncé l’instauration d’un moratoire effectif sur cette industrie.

Les institutions européennes demandent également aux Etats membres de l’UE de se positionner : en 2022, le Parlement européen a publié une résolution demandant aux Etats de rejoindre le moratoire.

Nombreuses sont les institutions financières qui alertent également sur les risques climatiques de l’exploitation minière des fonds marins, mais également sur les risques financiers que cette industrie représente ; à l’instar de la Banque Mondiale, de la Banque européenne d’Investissement ou encore de l’Initiative Financière du Programme des Nations unies pour l’Environnement (UNEP-FI).

De nombreuses multinationales, comme Volvo, Samsung, Google ou Philips, ont rejoint le moratoire en s’engageant à ne jamais utiliser de métaux provenant des fonds marins dans leur chaîne d’approvisionnement. Les impacts économiques de l’exploitation minière des fonds marins ont également été pointés du doigt, notamment par les fédérations de pêches et associations de pêcheries artisanales.

Enfin, de nombreux rapports scientifiques ont également démontré que l’exploitation minière des fonds marins n’est pas nécessaire aux transitions énergétiques, contrairement à ce que les entreprises minières comme The Metals Company affirment. En effet, investir dans l’économie circulaire, le recyclage des « e-waste » déjà extraits sur terre, et l’innovation (Tesla, à titre d’exemple, développe et commercialise déjà des batteries ne nécessitant ni nickel ni cobalt, les deux métaux les plus recherchés dans les fonds marins) permettrait de répondre à la demande en métaux rares.

La Belgique doit réaffirmer sa position de Blue Leader

Sur la scène internationale, la Belgique s’est positionnée comme « Blue leader » en défendant notamment la protection de 30 % de l’océan d’ici 2030. Elle a également joué un rôle clé dans les négociations du Traité sur la Haute Mer, qui vient d’aboutir au siège des Nations unies après quinze ans de négociations, et qui vise à protéger efficacement la Haute Mer.

Pourtant, contrairement à de nombreux autres pays comme la France, le Canada ou l’Espagne, elle ne s’est pas encore positionnée pour empêcher le début de l’exploitation minière des fonds marins ; dont les conséquences globales et irréversibles, pour le climat comme pour la biodiversité, ont été prouvées par de nombreux rapports scientifiques (1). À lire aussi «Lettre de la City»: Nessie, es-tu là?

La Belgique détient également un vote au sein du Conseil de l’AIFM, l’organe exécutif en mesure de délivrer – ou non – les contrats d’exploitation minière aux entreprises qui en font la demande. En tant que membre de l’AIFM, au sein de son Conseil comme de son Assemblée, la Belgique a un rôle clé de leader à jouer pour protéger l’océan profond, sa fonction clé de puits de carbone et sa biodiversité – comme son rôle de Blue Leader l’y oblige.

Au vu des risques considérables et du calendrier politique pouvant permettre le début de l’exploitation à l’échelle industrielle en juillet 2023, nous appelons la Belgique à réaffirmer son statut de Blue leader en adoptant une position ambitieuse pour protéger l’intégrité des fonds marins.

Nous appelons la Belgique à rejoindre le moratoire international sur l’exploitation minière des fonds marins avant la reprise des négociations à l’Autorité Internationale des Fonds Marins en mars 2023.