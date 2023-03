«Les jambes et la tête»: Ces très chers Jeux olympiques…

Le prix des billets pour Paris 2024 a suscité pas mal de critiques ces derniers jours. Mais pour boucler le budget des Jeux, il n’y a pas de miracle si on ne veut pas boire la tasse…

La sortie de Nafi Thiam, le week-end dernier, sur le prix exagéré des places aux Jeux de Paris 2024 qui risque d’empêcher sa famille de venir l’encourager dans un peu plus de 500 jours, a fait mouche. Quand la double championne olympique de l’heptathlon s’exprime, c’est rarement pour ne rien dire. Et ses remarques, on l’a appris, sont arrivées aux oreilles des responsables du comité d’organisation.