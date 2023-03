Géorgie: le gouvernement retire le projet de loi sur les «agents de l’étranger»

Ce retrait fait suite à une mobilisation massive de la population, principalement dans les rues de la capitale Tbilissi. Des milliers de personnes ont manifesté contre ce texte qui prévoyait que les ONG et médias recevant plus de 20 % de leur financement de l’étranger soient obligées de s’enregistrer en tant qu’« agents de l’étranger », sous peine d’amende. Un texte liberticide qui ressemblait « à s’y méprendre aux lois sur les agents étrangers qui ont été adoptées de manière croissante par la Russie depuis une dizaine d’années » selon Laeticia Spetschinsky, docteure en relations internationales.

La rue a gagné, comme toujours en Géorgie. Le Rêve géorgien, parti au pouvoir, a renoncé ce jeudi à un projet de loi visant ONG et médias qui a déclenché ces deux derniers jours des protestations massives durement réprimées dans le pays.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell s’était prononcé à l’encontre du texte, le qualifiant de « très mauvaise nouvelle pour la Géorgie et son peuple, incompatible avec les valeurs et les normes de l’Union Européenne ». Le parti au pouvoir, prorusse, joue « un double jeu » envers l’UE selon Mariam Khotenashvili, Géorgienne et directrice exécutive de l’Association transeuropéenne d’études politiques. Candidate à l’adhésion, la Géorgie voit son gouvernement « faire des déclarations pro-Europe, mais diaboliser l’Occident dans le même temps ».

À lire aussi Géorgie: forte opposition à un projet qui vise à répertorier les «agents de l’étranger»

Ce jeudi, face à la pression de la rue, le Rêve géorgien a donc fait marche arrière. « En tant que parti de gouvernement responsable envers chaque membre de la société, nous avons décidé de retirer de façon inconditionnelle ce projet de loi que nous soutenions », a déclaré le parti dans un communiqué. Sans fermer la porte à un retour du texte au Parlement, estimant qu’il avait été « présenté sous un mauvais jour, de manière trompeuse ».