Les rires sans fin du Chat dans le Parc de Bruxelles

Jeudi matin, Philippe Geluck, le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, et son échevine de la culture, Delphine Houba, ont dévoilé 22 statues qui font du bien à l’esprit et aux zygomatiques dans le Parc de Bruxelles.

« Nous sommes dans un lieu historique, celui de la bataille pour l’indépendance du pays, entre le Palais royal et le Palais de la nation », a déclaré le bourgmestre. « Le Chat est un emblème de notre liberté d’expression, dans une ville multiculturelle qui accueille plus de mille manifestations par an, et cette exposition est aussi une illustration monumentale du surréalisme belge. »