Vente d’Editis: l’Europe tape sur les doigts de Vivendi

Dans un rapport préliminaire adressé en ce début mars au groupe français Vivendi, la commissaire européenne à la concurrence, la Danoise Margrethe Vestager, désapprouve le projet de Vivendi de se défaire du groupe éditorial Editis (Julliard, Robert Laffont, Plon, Belfond, 10/18, Pocket, etc.) via une cotation-distribution sur Euronext Growth. La Commission européenne estime que l’opération envisagée « n’est pas compatible » avec le marché intérieur de l’Espace économique européen, et elle favorise une cession intégrale auprès d’un repreneur unique.