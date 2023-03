La bataille pour l’eau

Nous louons une voiture, remplissons le coffre de bouteilles d’eau et nous rendons dans le district de Louga, au nord du Sénégal. C’est un voyage épuisant, qu’Haïdar El Ali ne peut plus assumer : victime d’un AVC au printemps 2022, il a failli mourir en pleine brousse et a dû démissionner de son poste de directeur.

Au nord de la ville de Dahra, nous quittons la route goudronnée pour des pistes de sable qui traversent un paysage toujours identique d’herbes brunes et d’arbres solitaires. Pendant la journée, il fait 40 degrés, parfois plus, et le vent fait pénétrer le sable dans les yeux. Une fois par an, il pleut, parfois quelques semaines, parfois quelques jours seulement. Mais alors, avec une telle intensité que l’eau emporte la terre.