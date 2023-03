Financement international: le nouveau directeur de la Grande Muraille verte est en colère

Chaque année, 40.000 hectares se désertifient au Sénégal, mais on en reboise seulement la moitié, explique Oumar Abdoulaye Ba, le nouveau directeur du mégaprojet africain. Pour mettre fin à ce grignotage des terres, il faut de l’argent : l’argent des pollueurs.

Pour reverdir les terres, une clôture est souvent plus efficace que des centaines de plants, comme l’a expliqué Haïdar El Ali à la table de son salon. En traversant le paysage aride, nous voyons quelques clôtures de ce type : à l’intérieur, l’herbe arrive au genou ; à l’extérieur, il n’y en a plus. Il y a aussi beaucoup plus d’arbres à l’intérieur des clôtures. Les troupeaux de bétail en pleine croissance détruisent les sols du Sahel. Les vaches, en particulier, sont un problème. Elles sont les SUV du désert, sont élevées comme des symboles de statut social, mais mangent la précieuse végétation.

Une telle clôture présente d’énormes avantages, explique Amadou Issa, un homme âgé au visage osseux portant un turban. Il surveille une clôture qui entoure un terrain grand comme trois cents terrains de football et qui appartient aux quatre villages environnants. Grâce à la clôture, ils ont maintenant un surplus d’herbe qu’ils revendent à d’autres bergers.