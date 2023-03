«L’énorme engagement de la population civile me rend optimiste»

Djibril Niang propose de nous emmener faire un tour de la ville en voiture. Il conduit le long d’avenues dans le quartier des magistrats, par exemple, où des avocats et des juges ont fait du lobbying pour des rues vertes, et passe sur des places qui ont été plantées par les habitants. Il filme les arbres et recueille des matériaux pour sa chaîne TikTok.

Djibril Niang croit en la Grande Muraille verte. Mais pas forcément aux autorités et organisations gouvernementales : beaucoup ne s’intéressent qu’aux voix des électeurs ou à l’enrichissement. « Mais ce qui me rend optimiste », dit-il, « c’est l’énorme engagement de la population civile. » Il y a dix ans, seules quelques personnes isolées se seraient engagées bénévolement pour la protection de l’environnement, auraient pêché du plastique dans la mer ou manifesté contre la déforestation. Mais actuellement, il y a 683 organisations de volontaires pour le climat au Sénégal.