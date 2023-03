La «Grande Muraille verte» sauvera-t-elle le Sahel?

On dit souvent du chien et de son maître qu’ils se ressemblent. On peut en dire autant d’Haïdar El Ali et de son arbre. Tous deux sont massifs, les meilleures années sont derrière eux, la vie les a rendus courbés, noueux et durs. Mais seulement à l’extérieur. Haïdar El Ali touche l’arbre du bout des doigts : « Mon arbre », l’appelle-t-il. La tête basse, il est là, l’ancien ministre de l’Environnement du Sénégal, vêtu d’une chemise achetée au marché des vêtements de seconde main. Il parle à l’arbre pendant quelques minutes. Puis il verse du vin rouge sur les racines, fait quelques pas autour de l’imposant tronc, marmonne, arrose, murmure. « Bon, c’est ça », dit-il lorsque le carton de vin est vide et que le ciel s’est assombri. Alors que son chauffeur roule au pas dans la forêt sombre, Haïdar El Ali me raconte qu’il a parlé à l’arbre de son fils, le premier-né : il s’est noyé dans la mer à l’adolescence. « Seul mon arbre peut me consoler », dit Haïdar El Ali en crachant dans un mouchoir.